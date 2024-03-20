В Удмуртии на период паводка усилен санитарный надзор за системами водоснабжения

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии усилен санэпиднадзор за системами питьевого водоснабжения, контроль за качеством питьевой воды в связи с возможным возникновением ЧС в период паводка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Также надзорный орган проводит исследования проб воды из систем питьевого водоснабжения. С 11 по 15 марта из разводящей сети было взято 35 проб на проверку санитарно-химических показателей. 14,3% из них — не соответствуют гигиеническим нормам, в частности по содержанию железа, бора и мутности. 143 пробы исследовано по микробиологическим и вирусологическим показателям, все соответствовали гигиеническим нормативам.

Превышение гигиенических нормативов выявлено в Ижевске, Завьяловском и Селтинском районах.

«При проведении плановых и внеплановых надзорных мероприятий специалисты контролируют готовность проверяемых объектов к прохождению паводка в рамках имеющихся полномочий. Прежде всего, оценивается соответствие санитарным правилам территорий, объектов, мест временного хранения и накопления отходов, условий хранения горюче-смазочных материалов, технического состояния выгребов накопителей хозяйственно-бытовых сточных вод, готовность водопроводных очистных сооружений к работе, создание необходимого запаса реагентов», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.