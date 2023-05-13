В Селтах начался демонтаж долгостроя

Селты. Удмуртия. В районном центре Селты начался снос долгостроя, который простоял более 30 лет. Об этом сообщается на странице главы Селтинского района Василия Протопопова во «ВКонтакте».

Объект незавершенного строительства находится рядом с районной больницей. Проблема в том, что данный стройобъект не являлся собственностью администрации Селтинского района, поэтому какие-либо действия в отношении заброшенного здания власти не имели права предпринимать.

В 2022 году объект юридически передали с баланса Удмуртской Республики в муниципальную собственность. На данный момент определен подрядчик работ. Начался демонтаж, до конца мая здания полностью разберут, после чего территория будет выровнена под обустройство автопарковки.