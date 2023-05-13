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В Селтах начался демонтаж долгостроя

15:04, 13 мая, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Селтах начался демонтаж долгостроя
15:04, 13 мая, 2023
Константин Ижболдин
журналист
51
0
#Селты\n#долгострой\n#снос
Фото: vk.com/id457124161
51
0

После сноса здесь обустроят автопарковку.

Селты. Удмуртия. В районном центре Селты начался снос долгостроя, который простоял более 30 лет. Об этом сообщается на странице главы Селтинского района Василия Протопопова во «ВКонтакте». 

Объект незавершенного строительства находится рядом с районной больницей. Проблема в том, что данный стройобъект не являлся собственностью администрации Селтинского района, поэтому какие-либо действия в отношении заброшенного здания власти не имели права предпринимать.

В 2022 году объект юридически передали с баланса Удмуртской Республики в муниципальную собственность. На данный момент определен подрядчик работ. Начался демонтаж, до конца мая здания полностью разберут, после чего территория будет выровнена под обустройство автопарковки.

 

15:04, 13 мая, 2023
Константин Ижболдин
журналист
51
0
#Селты\n#долгострой\n#снос