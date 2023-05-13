В Удмуртии началась подготовка к следующему отопительному сезону

Ижевск. Удмуртия. В республике завершился процесс отключения теплоснабжения и сразу началась подготовка к следующему отопительному сезону. Об этом рассказал в своём ТГ-канале председатель республиканского правительства Ярослав Семенов.

Как отметил премьер-министр, к сентябрю 2023 года необходимо отремонтировать свыше 30 км теплосетей и три ЦТП, заменить 56 низкоэффективных отопительных котлов и 11 горелок, а также капитально отремонтировать 59 км водопроводных и тепловых сетей в 13 муниципальных образованиях по федеральной программе.

В Ижевске при поддержке Фонда национального благосостояния реализуется проект реконструкции магистральных теплопроводов. В столичном городе этим летом должны обновить 4 узловых участка. Помимо того, в рамках концессии будут отремонтированы 30 км городских теплосетей, 15 тепловых пунктов и 3 котельных ожидает техническое перевооружение.