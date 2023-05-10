Большинство детей из Ижевска летом будет отдыхать на даче

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске самый популярный формат детского летнего отдыха в 2023 году — дача. К такому выводу пришли специалисты портала SuperJob, проведя опрос среди горожан.

«В этом году самый популярный формат детского летнего отдыха — это дача. Число родителей, планирующих отправить ребёнка в «загородную резиденцию», больше, чем когда-либо. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников из города», — говорится в сообщении.

О том, что ребёнок-школьник проведёт летние каникулы на даче или в деревне, сообщили 29% ижевчан. По словам 24% родителей, дети на все лето останутся дома. Отправить ребёнка в летний лагерь собираются 20%, организовать отдых на Черноморском побережье (чаще всего в Сочи, Анапе или Геленджике) — 15%.

Устроить детям поездку по России (например, в Карелию, Адыгею или Ставропольский край) намерены 3% опрошенных, столько же планируют выезд за границу (в Турцию, Египет или Израиль). О том, что ребёнка ждет школьный лагерь, сообщил 1% родителей. Еще 5% обозначили другие варианты: дети будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, гостить у родственников, поправлять здоровье в санатории.