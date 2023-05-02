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В Удмуртии реорганизуют Региональный центр оценки качества образования

16:15, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии реорганизуют Региональный центр оценки качества образования
16:15, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реорганизация
Фото: ИА «Сусанин»
206
0

К нему присоединят Региональный центр информатизации.

Ижевск. Удмуртии. В Удмуртии объединят два региональных центра — оценки качества образования и информатизации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Согласно документу, «Региональный центр оценки качества образования» будет реорганизован путём слияния с «Региональным центром информатизации». Центр оценки качества образования сохранит своё наименование и цели деятельности, взяв на себя обязанности присоединяемого учреждения. 

Отметим, центр проводит мониторинг и даёт оценку качества образования для принятия управленческих решений. 

16:15, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реорганизация