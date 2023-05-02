В Удмуртии реорганизуют Региональный центр оценки качества образования

Ижевск. Удмуртии. В Удмуртии объединят два региональных центра — оценки качества образования и информатизации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Согласно документу, «Региональный центр оценки качества образования» будет реорганизован путём слияния с «Региональным центром информатизации». Центр оценки качества образования сохранит своё наименование и цели деятельности, взяв на себя обязанности присоединяемого учреждения.

Отметим, центр проводит мониторинг и даёт оценку качества образования для принятия управленческих решений.