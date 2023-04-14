Компания, управляющая зданием бывшего ТРЦ «Италмас» потребовала приостановить работу Ижевских терм

Ижевск. Удмуртия. Прошедшая проверка ООО «Ижевские термы», арендующего помещения бывшего ТРЦ «Италмас», выявила нарушения требований пожарной безопасности. В связи с этим собственник здания потребовал приостановить деятельность терм. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в компании, управляющей зданием бывшего торгового центра ООО «УКП-3».

Проверка терм проводилась в марте. В заключении ООО «Гидрант» указано, что арендатор помещений не разработал документацию в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, инженерного оборудования, эвакуационных путей и выходов из терм. Также не была скорректирована рабочая документация с учётом изменений планировки, а именно — без согласования с собственником вместо душевых был установлен Соляной туман.

Кроме того, система пожарной сигнализации была в нерабочем состоянии: не осуществляется контроль исправности шлейфов сигнализации в помещениях мини-отеля, при обрыве связи соответствующая информация с включением сигнализации о возникшей неисправности не поступила.

В заключении указывается, что выявленные нарушения представляют опасность и угрожают жизни и здоровью посетителей при возникновении пожара или другой нештатной ситуации.

Ранее «Сусанину» по этому поводу ответили в ГУ МЧС по Удмуртии. По словам спасателей, в случае появления угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан на объекте, собственники обязаны принять решение о приостановлении эксплуатации объекта до устранения причин, влияющих на наличие угрозы.

27 марта управляющая компания направила требование арендатору устранить выявленные недостатки в 10-дневный срок. Однако 10 апреля установленные временные рамки истекли.

«Таким образом, принимая во внимание, что в настоящее время сведений об устранении нарушений требований пожарной безопасности не представлены, сохраняется угроза жизни и здоровью посетителей ООО «Ижевские термы», работников ООО «АЭРОСКАН», ООО «УКП-3», а также посетителей детского центра «Суперленд». На основании изложенного прошу немедленно приостановить хозяйственную деятельность ООО «Ижевские термы», — говорится в документе за подписью гендиректора ООО «УКП-3» Марата Овчинникова.