Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Компания, управляющая зданием бывшего ТРЦ «Италмас» потребовала приостановить работу Ижевских терм

12:20, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Компания, управляющая зданием бывшего ТРЦ «Италмас» потребовала приостановить работу Ижевских терм
12:20, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
317
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#термы
Фото: ИА «Сусанин»
317
0

Это связано с выявленными нарушениями пожарной безопасности.

Ижевск. Удмуртия. Прошедшая проверка ООО «Ижевские термы», арендующего помещения бывшего ТРЦ «Италмас», выявила нарушения требований пожарной безопасности. В связи с этим собственник здания потребовал приостановить деятельность терм. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в компании, управляющей зданием бывшего торгового центра ООО «УКП-3».

Проверка терм проводилась в марте. В заключении ООО «Гидрант» указано, что арендатор помещений не разработал документацию в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, инженерного оборудования, эвакуационных путей и выходов из терм. Также не была скорректирована рабочая документация с учётом изменений планировки, а именно — без согласования с собственником вместо душевых был установлен Соляной туман.

Кроме того, система пожарной сигнализации была в нерабочем состоянии: не осуществляется контроль исправности шлейфов сигнализации в помещениях мини-отеля, при обрыве связи соответствующая информация с включением сигнализации о возникшей неисправности не поступила. 

В заключении указывается, что выявленные нарушения представляют опасность и угрожают жизни и здоровью посетителей при возникновении пожара или другой нештатной ситуации. 

Ранее «Сусанину» по этому поводу ответили в ГУ МЧС по Удмуртии. По словам спасателей, в случае появления угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан на объекте, собственники обязаны принять решение о приостановлении эксплуатации объекта до устранения причин, влияющих на наличие угрозы.

27 марта управляющая компания направила требование арендатору устранить выявленные недостатки в 10-дневный срок. Однако 10 апреля установленные временные рамки истекли. 

«Таким образом, принимая во внимание, что в настоящее время сведений об устранении нарушений требований пожарной безопасности не представлены, сохраняется угроза жизни и здоровью посетителей ООО «Ижевские термы», работников ООО «АЭРОСКАН», ООО «УКП-3», а также посетителей детского центра «Суперленд». На основании изложенного прошу немедленно приостановить хозяйственную деятельность ООО «Ижевские термы», — говорится в документе за подписью гендиректора ООО «УКП-3» Марата Овчинникова.

12:20, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
317
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#термы