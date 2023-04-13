В Ижевске осудили предпринимателя за торговлю фальсифицированными медицинскими перчатками

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд огласил приговор в отношении 50-летнего предпринимателя, которого обвиняли в торговле фальсифицированными медицинскими перчатками. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что в 2022 гожу мужчина разместил в своих соцсетях объявление о продаже нитриловых медицинских перчаток. Однако информация о производителе являлась ложной, не было и регистрационных документов.

Мужчине удалось сбыть 20 150 пар перчаток на общую сумму более 100 000 рублей.

В ходе разбирательства обвиняемый раскаялся, признал свою вину, способствовал расследованию и изобличению лиц, причастных к торговле фальсификатом. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.