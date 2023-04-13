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В Ижевске осудили предпринимателя за торговлю фальсифицированными медицинскими перчатками

16:54, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске осудили предпринимателя за торговлю фальсифицированными медицинскими перчатками
16:54, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
71
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#фальсификация
Фото: unsplash.com
71
0

Мужчина выручил на этом деле более 100 000 рублей. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд огласил приговор в отношении 50-летнего предпринимателя, которого обвиняли в торговле фальсифицированными медицинскими перчатками. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии. 

Установлено, что в 2022 гожу мужчина разместил в своих соцсетях объявление о продаже нитриловых медицинских перчаток. Однако информация о производителе являлась ложной, не было и регистрационных документов.

Мужчине удалось сбыть 20 150 пар перчаток на общую сумму более 100 000 рублей. 

В ходе разбирательства обвиняемый раскаялся, признал свою вину, способствовал расследованию и изобличению лиц, причастных к торговле фальсификатом. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

16:54, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
71
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#фальсификация