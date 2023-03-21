В Ижевске осудили мужчину, бросившего банку с краской в плакат «Z» на Центральной площади в годовщину СВО

Ижевск. Удмуртия. В Октябрьском районном суде Ижевска 20 марта рассмотрели административное дело в отношении 36-летнего жителя города, испортившего плакат с изображением символа специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчине вменялось совершение публичных действий, дискредитирующих использование вооружённых сил Российской Федерации. Установлено, что ночью 24 февраля 2023 года, в годовщину начала спецоперации на Украине, ижевчанин бросил банку с красной краской в плакат с буквой «Z» — одним из символов СВО. Так он решил выразить своё негативное отношению к происходящему.

На заседании мужчина свою вину признал. Суд назначил ему административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, в июне 2022 года в Воткинске осудили местного жителя за сожжение баннера с буквой Z.