К Крещению в Удмуртии оборудуют более 50 купелей

Ижевск. Удмуртия. К празднику Крещения Господня в Удмуртии оборудуют 54 купели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Больше всего мест для купания планируется открыть в Завьяловском районе. Напомним, в Ижевске иордань обустроят на ижевском пруду.

Все проруби пройдут проверку — специалисты посмотрят толщину льда, отсутствие трещин. Муниципальным образованиям предстоит оснастить иордани деревянным коробом со ступеньками и поручнями.

В сам праздник у водоемов будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, медики, представители органов местного самоуправления.

В МЧС по Удмуртии отмечают, что список оборудованных купелей может корректироваться. Пока он выглядит так:

Воткинск

пляж «Остров», мкр. Березовка, Воткинский пруд.

Воткинский пруд, купель в районе ул. Мира, рядом с домом № 5.

Глазов

Купель на реке Чепца.

Можга

Городской пруд на речке Дубовка.

Сарапул

Южный порт, лодочная станция ООО «Рейд», река Кама.

Алнашский район

Алнаши, ул. Лесная.

Балезинский район

деревня Василята, река Кама.

Воткинский район

село Перевозное (у деревни Паздеры).

Вавожский район

МО «Волипельгинское» село Волипельга, река Кылт.

Вавож, «колхозный» пруд.

Граховский район

Грахово, купель на роднике река Мелекеска.

Глазовский район

Хутор Горлица купель на территории базы отдыха «Горлица».

Дебесский район

Село Дебесы, река Чепца.

Игринский район

Игра, купель родника святого Луки.

Завьяловский район

Деревня Бабино, мкр «Запад» родник.

Деревня Каменное, родник.

Завьялово, «Молдаванский пруд».

Деревня Большая Венья, семейный парк отдыха «История».

Село Италмас, родник.

Село Гольяны, родник.

Деревня Хохряки, пруд, купель.

Деревня Хохряки, ПЖСК «Русь», купель на пруду.

Село Ягул, пруд.

Деревня Русский Вожой, пруд.

Деревня Лудорвай, купель.

Камбарский район

Камбарка, пруд

Каракулинский район

Каракулино, река Кама

Кезский район

Деревня Вырх-Сыга, часовня с купелью.

Кизнерский район

Село Балдейка, пруд.

Киясовский район

Село Первомайское, святой источник (купель).

Деревня Атабаево, пруд.

ТО «Карамас-Пельгинский» ключ «Сарали».

Красногорский район

Деревня Кулемино, ключ.

Деревня Бараны, ключ «Источник Варлаама Хутынского».

Малопургинский район

Село Норья, пруд.

Малая Пурга, Нижний пруд.

Деревня Бобья-Уча, купель.

Можгинский район

Село Большая Уча, пруд на реке Кельвайка.

Селтинский район

Село Узи, купель.

Селты, центральный пруд.

Сюмсинский район

Деревня Васькино, родник.

Увинский район

Ува, пруд Пенсионерский.

Село Новый-Мултан, пруд.

Село Красное, пруд.

Село Сям-Можга, пруд.

Шарканский район

Шаркан, купель на святом источнике.

Юкаменский район

Село Ежево, родник, оборудованная купель.

Деревня Тылыс, Усадьба «Княжий двор» родник, оборудованная купель.

Якшур–Бодьинский район

Село Новая Чернушка, купель.

Деревня Иж-Забегалово, купель.

Якшур-Бодья, Северный, купель.

Ярский район

Пруд в 2 км от поселка Яр.

Село Пудем, пруд.