Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Спасатели Удмуртии вывели из леса заплутавшего грибника

17:34, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Спасатели Удмуртии вывели из леса заплутавшего грибника
17:34, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
70
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#лес\n#жители\n#спасатели\n#поиск
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
70
0

На поиски мужчины ушёл час.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе бойцы поисково-спасательного отряда № 3 вывели из леса заплутавшего грибника. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Утром 15 сентября мужчина приехал в лес для сбора опят. Он оставил автомобиль в поле недалеко от деревни Молчаны. В лесу он потерялся и не дожидаясь темноты позвонил спасателям. 

Специалисты приехали на место где грибник оставил автомобиль и включили сирену. Сотрудники поисково-спасательной службы постоянно созванивались с потерявшимся, чтобы понять, слышит ли он звуки. Таким образом спустя час мужчину получилось вывели из леса.

Начальник поисково-спасательного подразделения Павел Ложкин отметил, что такой поиск можно назвать образцово-показательным. Верные действия потерявшегося помогли сохранить ему здоровье и жизнь. 

Спасатели Удмуртии напоминают, что отправляясь в лес люди должны предупреждать об этом родственников или соседей. На себя лучше надевать яркую одежду, и брать с собой заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички, фонарик и дождевик.

При какой-либо беде нужно сразу звонить по телефону экстренных служб 112.

17:34, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
70
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#лес\n#жители\n#спасатели\n#поиск