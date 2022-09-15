Спасатели Удмуртии вывели из леса заплутавшего грибника

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе бойцы поисково-спасательного отряда № 3 вывели из леса заплутавшего грибника. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Утром 15 сентября мужчина приехал в лес для сбора опят. Он оставил автомобиль в поле недалеко от деревни Молчаны. В лесу он потерялся и не дожидаясь темноты позвонил спасателям.

Специалисты приехали на место где грибник оставил автомобиль и включили сирену. Сотрудники поисково-спасательной службы постоянно созванивались с потерявшимся, чтобы понять, слышит ли он звуки. Таким образом спустя час мужчину получилось вывели из леса.

Начальник поисково-спасательного подразделения Павел Ложкин отметил, что такой поиск можно назвать образцово-показательным. Верные действия потерявшегося помогли сохранить ему здоровье и жизнь.

Спасатели Удмуртии напоминают, что отправляясь в лес люди должны предупреждать об этом родственников или соседей. На себя лучше надевать яркую одежду, и брать с собой заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички, фонарик и дождевик.

При какой-либо беде нужно сразу звонить по телефону экстренных служб 112.