Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

При обнаруженных в Удмуртии человеческих останках найдены советские монеты брежневской эпохи

13:10, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
При обнаруженных в Удмуртии человеческих останках найдены советские монеты брежневской эпохи
13:10, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
133
0
#Ува\n#Удмуртия\n#человеческие останки
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
133
0

Проводится доследственная проверка.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии найдены скелетированные останки человека. По данному факту начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Останки были обнаружены 14 сентября текущего года между станцией Каркалай и селом Мушковай. Возле костей лежали наручные часы, нож, ружьё со следами коррозии и монеты советского образца брежневской эпохи.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего и обстоятельства его кончины устанавливаются.

13:10, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
133
0
#Ува\n#Удмуртия\n#человеческие останки