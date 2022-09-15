При обнаруженных в Удмуртии человеческих останках найдены советские монеты брежневской эпохи

Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии найдены скелетированные останки человека. По данному факту начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Останки были обнаружены 14 сентября текущего года между станцией Каркалай и селом Мушковай. Возле костей лежали наручные часы, нож, ружьё со следами коррозии и монеты советского образца брежневской эпохи.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего и обстоятельства его кончины устанавливаются.