Число разводов выросло в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За 6 месяцев 2022 года в Удмуртии 2815 пар решили связать себя семейными узами. Как сообщает Удмуртстат, это на 414 меньше показателя прошлого года.

В то же время разводов стало больше - за полгода их зарегистрировали 2697 - на 82 больше аналогичного периода 2021 года.

Население Удмуртии за полгода уменьшилось на 3487 человек. В 2021 году этот показатель составил 3309. На начало 2022 года в Удмуртии насчитывалось 1484,5 тыс. жителей, среди которых 984,1 тыс. – горожане.

За 6 месяцев в республике родилось 6357 малышей, что на 599 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Умерло за это время в регионе 9635 человек – на 638 меньше, чем в 2021 году. Среди умерших также 31 ребенок до года.

Из Удмуртии уехали 6500 человек, тогда как прибыли жить 6291.