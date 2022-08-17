В Удмуртии объявили финалистов республиканского конкурса «Лучший совет многоквартирного дома»

Ижевск. Удмуртия. Возможности жителей многоквартирных домов влиять на качество жизни не только в своих дворах и жилищах, но и целых микрорайонах, обсудили в Ижевске. В столице состоялся региональный форум жилищных активистов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Форум состоялся в рамках федерального проекта «Жители МКД». Более 120 председателей и активистов домовых комитетов из городов и районов Удмуртии собрались, чтобы вместе с экспертами, представителями власти и депутатами обсудить насущные и перспективные вопросы в сфере ЖКХ, управления многоквартирными домами и продвижения общественных инициатив.

Кроме того, в рамках форума состоялось подведение промежуточных итогов и объявление финалистов республиканского конкурса «Лучший совет многоквартирного дома Удмуртской Республики». Его участникам стали 238 советов МКД Удмуртии. Активистов отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он добавил, что за последние пять лет в республике удалось существенно обновить социальную и коммунальную инфраструктуру. Благоустроены сотни дворов и общественных пространств, проведен капитальный ремонт и замена лифтов в многоквартирных домах. Эти и другие достижения отражены на сайте удмуртияменяется.рф.

Александр Бречалов подчеркнул, что преображение облика придомовых территорий идет во многом благодаря активным членам советов домов, которые не только вдохновляют жильцов на проведение субботников, но и закладывают новые традиции добрососедских отношений.

«Силами активных собственников проведено более 300 мероприятий – детских и спортивных праздников, добрососедских мероприятий, субботников и встреч с интересными людьми, в том числе с депутатами» – отметил глава республики.

Александр Бречалов поблагодарил активистов за работу и отметил несколько лучших практик. Так, председатель совета дома №6 микрорайона Нефтяников в поселке Игра Наталья Николаева организовала жителей, которые обустроили беседку и песочник на детской площадке. Вокруг дома появились элементы ландшафтного дизайна и рокарий, названный «Сад камней руками соседей». А праздник «День клубничного варенья», организованный советом дома, посетили более 100 детей и взрослых.

Председатель городской думы Ижевска Фарит Губаев обратил внимание, что активные жители сегодня в силах решать вопросы не только своего двора, но и целого микрорайона. «Считаю, что ваш опыт и энергию нужно использовать на благо Ижевска и других городов Удмуртии. А для этого создавать в микрорайонах многоэтажной застройки органы территориального общественного самоуправления. ТОС — это первый уровень местного самоуправления, который сможет напрямую работать с администрацией города, получать бюджетное финансирование для решения вопросов местного значения», – подчеркнул Фарит Губаев.

О законодательных инициативах в сфере ЖКХ, которые в настоящее время рассматриваются на федеральном уровне, участникам форума рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

«Первая социальная новация — это освободить наших стариков и инвалидов от сбора справок для компенсации по капитальному ремонту. В первом чтении закон принят — работаем над вторым чтением.

Следующая из важных вещей, которая, на мой взгляд, будет влиять на стоимость наших жилищно-коммунальных услуг — это так называемый энергосервисный договор. То есть жители заключают договор с инвестором. Инвестор производит работы по установке приборов учета, по модернизации системы электроснабжения или теплоснабжения, энергосберегающие технологии применяет, и тем самым плата у жителей падает. У нас уже есть такой опыт по стране — до 25-30% уменьшение платы» – рассказал эксперт.

Кроме того, участники форума обсудили вопросы обращения с коммунальными отходами, возможности программ инициативного бюджетирования, а также цифровизации в сфере ЖКХ.

Программа мероприятия получилась насыщенной и информативной. Об этом по итогам совещания написал на своей странице в сети «ВКонтакте» модератор форума, председатель «Объединения советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев.

«Считаю, что получился насыщенный вечер, представительный состав спикеров, очень полезная программа. Будем и дальше развивать наших жилищных активистов - уверен, что именно люди, их неравнодушие и стремления являются основой для улучшения качества жизни в городах и районах республики» – подчеркнул Евсеев.