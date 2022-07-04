В Сарапуле разыскивают родственников павшего бойца Великой Отечественной войны

Сарапул. Удмуртия. Общественное поисковое объединение «Святой Георгий» разыскивает в Сарапуле родственников погибшего на фронте Второй мировой войны Александра Котова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсетях.

Гвардии младший сержант Котов Александр Яковлевич родился в 1921 году. Погиб 23 июля 1943 года в районе Невского пятачка. Там же его и захоронили на мемориальном кладбище. Награждён медалью «За оборону Ленинграда», №Д02920.

Имеющиеся данные вывели поисковиков на адрес, откуда сержант прибыл на службу: Удмуртская АССР, Сарапул, улица Пионерская, 6. Мать: Котова Анастасия Яковлевна, Сарапул, улица Пионерская, 6.

Если вы обладаете какой-либо информацией и можете помочь найти родственников погибшего солдата, пожалуйста, напишите в сообщения объединения «Святой Георгий».