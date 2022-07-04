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В Сарапуле разыскивают родственников павшего бойца Великой Отечественной войны

14:00, 04 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
В Сарапуле разыскивают родственников павшего бойца Великой Отечественной войны
14:00, 04 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
3469
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#поиск
Фото: vk.com/sv.georgiy
3469
0

Александр Котов погиб в районе Невского пятачка.

Сарапул. Удмуртия. Общественное поисковое объединение «Святой Георгий» разыскивает в Сарапуле родственников погибшего на фронте Второй мировой войны Александра Котова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсетях.

Гвардии младший сержант Котов Александр Яковлевич родился в 1921 году. Погиб 23 июля 1943 года в районе Невского пятачка. Там же его и захоронили на мемориальном кладбище. Награждён медалью «За оборону Ленинграда», №Д02920.

Имеющиеся данные вывели поисковиков на адрес, откуда сержант прибыл на службу: Удмуртская АССР, Сарапул, улица Пионерская, 6. Мать: Котова Анастасия Яковлевна, Сарапул, улица Пионерская, 6.

Если вы обладаете какой-либо информацией и можете помочь найти родственников погибшего солдата, пожалуйста, напишите в сообщения объединения «Святой Георгий».

14:00, 04 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
3469
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#поиск