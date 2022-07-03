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В Удмуртии вновь организован общественный штаб по наблюдению за выборами

17:00, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии вновь организован общественный штаб по наблюдению за выборами
17:00, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
2111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы в Госсовет Удмуртии\n#выборы главы Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
2111
0

Он будет работать в период голосования — с 9 по 11 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Выборы главы Удмуртии и депутатов регионального парламента 9-11 сентября будут проходить под контролем общественного наблюдательного штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Обучение наблюдателей пройдёт в августе. Штат тренеров изучил опыт прошлого голосования. Стать наблюдателем может стать каждый дееспособный совершеннолетний гражданин с пропиской в Удмуртии и не находящийся в заключении.

Волонтёры будут наблюдать за ходом выборов через камеры. Также будут сформированы мобильные бригады, которые будут непосредственно посещать участки.

Напомним, общественный штаб по наблюдению за ходом избирательной кампании был открыт в сентябре 2021 года перед выборами в Госдуму.

17:00, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
2111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы в Госсовет Удмуртии\n#выборы главы Удмуртии