В Удмуртии вновь организован общественный штаб по наблюдению за выборами

Ижевск. Удмуртия. Выборы главы Удмуртии и депутатов регионального парламента 9-11 сентября будут проходить под контролем общественного наблюдательного штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Обучение наблюдателей пройдёт в августе. Штат тренеров изучил опыт прошлого голосования. Стать наблюдателем может стать каждый дееспособный совершеннолетний гражданин с пропиской в Удмуртии и не находящийся в заключении.

Волонтёры будут наблюдать за ходом выборов через камеры. Также будут сформированы мобильные бригады, которые будут непосредственно посещать участки.

Напомним, общественный штаб по наблюдению за ходом избирательной кампании был открыт в сентябре 2021 года перед выборами в Госдуму.