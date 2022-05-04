Жители села Степаново в Воткинском районе вышли на митинг против вырубки соснового бора

Степаново. Удмуртия. В Воткинском районе прошла протестная акция в защиту памятника природы. 2 мая жители села Степаново вышли на митинг за сохранение расположенного поблизости уникального соснового бора.

Напомним, ландшафтное урочище «Степановский сосновый бор» входит в федеральный реестр особо охраняемых природных территорий и является памятником природы регионального значения.

Как рассказали «Сусанину» участники акции, поводом для протестной активности стало желание некоторых предпринимателей извлечь выгоду из живописных степановских земель, расположенных на берегу Камы.

За селом Степаново находятся поля, относящиеся к категории сельскохозяйственных угодий, где, согласно законодательству, запрещено ведение личного подсобного хозяйства.

Однако в последнее время эти земли планомерно переводятся в разряд садовых товариществ, и на месте бывших сельхозугодий идет прокладка коммуникаций, деление на участки, которые не походят на привычные жителям села огороды.

По мнению жителей Степаново, в планах выгодоприобретателя - строительство нового коттеджного поселка. Однако коммуникации для будущего жилого массива, в том числе и дорогу, представители бизнеса намерены проложить прямо через сосновый бор, разделяющий село и нарезанные на участки поля.

По словам степановцев, в лесу уже ведется так называемая «санитарная рубка», проложен газопровод. Поэтому односельчане решили выйти на митинг и придать огласке нарушение законодательства, которое, по их мнению, может произойти в скором времени.

Участниками митинга единогласно было принято решение направить обращение главе республики Александру Бречалову и главному федеральному инспектору по Удмуртиии Сергею Панову о содействии в защите особо охраняемых лесов.

Степановцы надеются, что будут услышаны и памятник природы на берегу Камы сохранится.