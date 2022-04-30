Концерты и игры: праздничная программа на 1 мая в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На сайте администрации Ижевска опубликована праздничная программа на 1 мая. Для обеспечения безопасности, на центральных улицах города ограничат движение транспорта с 09:00 о 17:00.

День начнётся с демонстрации трудящихся по центральным улицам Ижевска. Праздничное шествие запланировано с 09:30 до 12:00. Планируется, что участниками станут 25 тыс. человек.

В 12:30 на Центральной площади начнётся традиционная кольцевая велогонка. Награждение лучших пройдёт с 13:30 на Ротонде у правительства.

На Центральной площади в 11:00 начнётся развлекательная программа «У нас во дворе». Также в это время состоится концертная программа в сквере Оружейника Драгунова. Для жителей подготовлены конкурсы, игры, соревнования по настольному теннису и турнир по подтягиваниям.

С 11:00 до 12:00 в Летнем саду имени Горького пройдёт Тик-Ток дискотека, в 15:00 начнётся игро-дискотека. Также весь день до 19:00 будут работать аниматоры. В парке Кирова с 12.00 до 14.00 желающие смогут посетить бесплатный мастер-класс «Браслет из бусин».

В фан-зоне парка Кирова запланированы:

с 10:00 показ мультфильмов на телеканале «Карусель»,

с 18:00 музыка на телеканале «Муз ТВ»,

с 20:00 до 22:00 показ мультфильма «Душа».

В парке Космонавтов в 12:00 начнётся гала-концерт фестиваля-конкурса «Танцевальный калейдоскоп». С 17:00 стартует открытие летнего сезона. Программа обещает праздничный концерт, беспроигрышную лотерею и аниматоров.