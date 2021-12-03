В ноябре из-за гололёда травмы получили более 250 жителей Ижевска

Самые частые причины обращения — ушибы, переломы и разрывы связок.

Ижевск. Удмуртия. В ноябре 2021 года за помощью к травматологам обратились 2 166 жителей Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Более 1 000 человек получили травмы на городских улицах, из них 253 человека — из-за гололёда. Как пояснил заведующий травматологической поликлиникой горбольницы № 3 Анвар Валеев, число травмированных не превышает среднемесячных значений.

Больше всего за помощью обращаются жители Октябрьского и Первомайского районов, улиц Кирова, Пушкинская, Ленина. Во время капризов погоды в начале декабря, когда оттепель сменялась похолоданием, травматологи принимали ежесуточно около сотни горожан.