С 1 ноября в Удмуртии приостановят работу магазинов

Это часть вводимых в регионе мер против распространения коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. С 1 ноября в Удмуртии ограничат работу магазинов. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Так, по его словам, с 1 по 7 ноября включительно магазины розничной торговли приостанавливают свою деятельность. Исключение составят аптеки, магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.



Таким образом, под закрытие попадают, например, магазины одежды.



Остальным разрешается работать в режиме онлайн-торговли и доставки.



Напомним, ранее «Сусанин» рассказывал, как изменится жизнь жителей Удмуртии с 30 октября.