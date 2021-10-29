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С 1 ноября в Удмуртии приостановят работу магазинов

23:09, 29 октября, 2021
Андрей Бирюков
С 1 ноября в Удмуртии приостановят работу магазинов
23:09, 29 октября, 2021
Андрей Бирюков
542
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#локдаун
Фото: unsplash.com
542
0

Это часть вводимых в регионе мер против распространения коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. С 1 ноября в Удмуртии ограничат работу магазинов. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, по его словам, с 1 по 7 ноября включительно магазины розничной торговли приостанавливают свою деятельность. Исключение составят аптеки, магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. 

Таким образом, под закрытие попадают, например, магазины одежды. 

Остальным разрешается работать в режиме онлайн-торговли и доставки.

Напомним, ранее «Сусанин» рассказывал, как изменится жизнь жителей Удмуртии с 30 октября.

23:09, 29 октября, 2021
Андрей Бирюков
542
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#локдаун
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