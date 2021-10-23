Посещение фитнес-центров в Удмуртии с 25 октября будет возможно при наличии сертификатов о вакцинации

Те же правила действуют и для гостиниц.

Ижевск. Удмуртия. С 25 октября фитнес-центры, организации в сфере физкультуры и спорта жители Удмуртии смогут посетить только при наличии QR-кодов — сертификата о вакцинации или сертификата переболевшего COVID-19. Это часть ограничительных мер против коронавируса, объявленных главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

Если соответствующего документа нет, можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа до посещения. На входе у всех посетителей должны измерять температуру.

Те же правила, но с 30 октября, начнут действовать и для гостиниц с хостелами.

Также с конца октября попасть в МФЦ можно будет только по предварительной записи. Потоки посетителей с QR-кодами и ПЦР-тестами будут отделены от потоков тех, у кого упомянутых документов нет.

Меры для гостиниц и МФЦ будут действовать до особого распоряжения.