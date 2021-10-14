Двустороннее движение на Культбазе в Ижевске, нападение с луком в Норвегии и смог в Екатеринбурге: новости к этому часу

О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. До конца рабочей недели ещё два дня, мы не унываем и продолжаем знакомить вас с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира.

Культбаза

Движение по улице Серова в Ижевске может стать двусторонним. Соответствующие планы озвучил председатель Гордумы удмуртской столицы Фарит Губаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, существуют два предложения. Первое касается расширения дороги на пересечении улиц Авангардная и Репина, а второе — двустороннее движение по улице Серова. Оба варианта должны будут пройти через специалистов по дорожному трафику, ГИБДД и жителей микрорайона Культбаза.

Не опустили руки

Хоккейный клуб «Ижсталь» потерпел поражение от нефтекамского «Тороса». Об этом сообщается в официальном сообществе сталеваров.

После первого периода счёт в игре составлял 2:0 в пользу клуба соседней республики. Второй период закончился со счётом 3:0. В третьем периоде игроки «Ижстали» смогли забить сопернику пару шайб. Результат встречи — 3:2 в пользу Нефтекамска.

После матча главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин заявил, что настоящая игра была в третьем периоде. Кроме того, он похвалил игроков за то, что они не опустили руки при счёте 3:0.

«Хозяева были нацеленнее на ворота и выжали из своих моментов максимум», — заключил он.

Кошкин дом

Зелёные глаза, пушистость, серая шерсть — всё это про кошечку по имени Серая Пушуся. Она ищет постоянный дом, где ей всегда будут рады. Серая Пушуся жила в неблагополучных условиях среди 50 кошек, а в последнее время — со своими 12-ю сородичами, которых удалось оттуда спасти.

О ней: серая и красивая, стерилизованная, привитая, лоток и когтеточка — всё знает, всё умеет, конечно же, сухой корм и что-нибудь вкусненькое ей придётся по душе.

На запасной аэродром

Пассажирский самолёт, летевший из Доминиканской Республики в Екатеринбург, ушёл на запасной аэродром из-за смога в Кольцово. Об этом пишут «Известия».

Смог образовался несколько дней назад на окраине города, а вскоре распространился и по всему Екатеринбургу. Всему виной торфяник, который начал тлеть. Пожара на нём пока не наблюдается.

Рейс из Доминиканской Республики не смог приземлиться в Кольцово, поэтому его отправили в тюменский аэропорт «Рощино».

С луком и стрелами

В Европе произошло очередное нападение на гражданских. На этот раз в Норвегии. Об этом пишет «Интерфакс».

Накануне вечером в городе Конгсберге, в 84 км от Осло, неизвестный напал на людей с луком и стрелами. Пять человек погибли, ещё два получили различные ранения.

Стрелка задержали вскоре после нападения и доставили в город Драммен, в 40 км от Конгсберга. Было установлено, что он является гражданином Дании, ему 37 лет. Полиция предъявила мужчине обвинения, но не уточнила, по каким статьям. Мотивы нападения пока неизвестны, но не исключается версия теракта.