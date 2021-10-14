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Двустороннее движение на Культбазе в Ижевске, нападение с луком в Норвегии и смог в Екатеринбурге: новости к этому часу

09:00, 14 октября, 2021
Андрей Бирюков
Двустороннее движение на Культбазе в Ижевске, нападение с луком в Норвегии и смог в Екатеринбурге: новости к этому часу
09:00, 14 октября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#Ижсталь\n#дороги\n#Екатеринбург\n#Норвегия
Фото: unsplash.com
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О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. До конца рабочей недели ещё два дня, мы не унываем и продолжаем знакомить вас с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира. 

 

Культбаза

Движение по улице Серова в Ижевске может стать двусторонним. Соответствующие планы озвучил председатель Гордумы удмуртской столицы Фарит Губаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

По его словам, существуют два предложения. Первое касается расширения дороги на пересечении улиц Авангардная и Репина, а второе — двустороннее движение по улице Серова. Оба варианта должны будут пройти через специалистов по дорожному трафику, ГИБДД и жителей микрорайона Культбаза. 

 

Не опустили руки

Хоккейный клуб «Ижсталь» потерпел поражение от нефтекамского «Тороса». Об этом сообщается в официальном сообществе сталеваров. 

После первого периода счёт в игре составлял 2:0 в пользу клуба соседней республики. Второй период закончился со счётом 3:0. В третьем периоде игроки «Ижстали» смогли забить сопернику пару шайб. Результат встречи — 3:2 в пользу Нефтекамска. 

После матча главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин заявил, что настоящая игра была в третьем периоде. Кроме того, он похвалил игроков за то, что они не опустили руки при счёте 3:0. 

«Хозяева были нацеленнее на ворота и выжали из своих моментов максимум», — заключил он. 

 

Кошкин дом

Зелёные глаза, пушистость, серая шерсть — всё это про кошечку по имени Серая Пушуся. Она ищет постоянный дом, где ей всегда будут рады. Серая Пушуся жила в неблагополучных условиях среди 50 кошек, а в последнее время — со своими 12-ю сородичами, которых удалось оттуда спасти. 

О ней: серая и красивая, стерилизованная, привитая, лоток и когтеточка — всё знает, всё умеет, конечно же, сухой корм и что-нибудь вкусненькое ей придётся по душе. 

 

 

На запасной аэродром

Пассажирский самолёт, летевший из Доминиканской Республики в Екатеринбург, ушёл на запасной аэродром из-за смога в Кольцово. Об этом пишут «Известия»

Смог образовался несколько дней назад на окраине города, а вскоре распространился и по всему Екатеринбургу. Всему виной торфяник, который начал тлеть. Пожара на нём пока не наблюдается. 

Рейс из Доминиканской Республики не смог приземлиться в Кольцово, поэтому его отправили в тюменский аэропорт «Рощино». 

 

С луком и стрелами

В Европе произошло очередное нападение на гражданских. На этот раз в Норвегии. Об этом пишет «Интерфакс»

Накануне вечером в городе Конгсберге, в 84 км от Осло, неизвестный напал на людей с луком и стрелами. Пять человек погибли, ещё два получили различные ранения. 

Стрелка задержали вскоре после нападения и доставили в город Драммен, в 40 км от Конгсберга. Было установлено, что он является гражданином Дании, ему 37 лет. Полиция предъявила мужчине обвинения, но не уточнила, по каким статьям. Мотивы нападения пока неизвестны, но не исключается версия теракта.

09:00, 14 октября, 2021
Андрей Бирюков
529
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#Ижсталь\n#дороги\n#Екатеринбург\n#Норвегия
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