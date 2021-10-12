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Труд, туризм, транспорт: депутаты от Удмуртии вошли в состав профильных комитетов Госдумы

09:40, 12 октября, 2021
Юрий Абашев
Труд, туризм, транспорт: депутаты от Удмуртии вошли в состав профильных комитетов Госдумы
09:40, 12 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госдума\n#депутат
Фото: пресс-служба «Единой России»
92
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Республику в парламенте представляет Андрей Исаев, Олег Гарин и Лариса Буранова.

Ижевск. Удмуртия. Стало известно, в какие профильные комитеты Государственной думы вошли депутаты, представляющие Удмуртскую Республику в федеральном парламенте. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского отделения партии «Единая Россия».

Так депутат Андрей Исаев стал членом комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов. Он же займёт пост заместителя руководителя правящей партии. Экс-министр национальной политики Удмуртской Республики, а ныне депутат Госдумы Лариса Буранова, вошла в состав комитета по туризму. Олег Гарин начнёт работать в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Первое заседание Госдумы восьмого созыва состоится 12 октября. Тогда же депутаты выберут спикера парламента, его заместителей, руководство и состав комитетов. 

09:40, 12 октября, 2021
Юрий Абашев
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госдума\n#депутат
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