Труд, туризм, транспорт: депутаты от Удмуртии вошли в состав профильных комитетов Госдумы

Республику в парламенте представляет Андрей Исаев, Олег Гарин и Лариса Буранова.

Ижевск. Удмуртия. Стало известно, в какие профильные комитеты Государственной думы вошли депутаты, представляющие Удмуртскую Республику в федеральном парламенте. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского отделения партии «Единая Россия».

Так депутат Андрей Исаев стал членом комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов. Он же займёт пост заместителя руководителя правящей партии. Экс-министр национальной политики Удмуртской Республики, а ныне депутат Госдумы Лариса Буранова, вошла в состав комитета по туризму. Олег Гарин начнёт работать в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Первое заседание Госдумы восьмого созыва состоится 12 октября. Тогда же депутаты выберут спикера парламента, его заместителей, руководство и состав комитетов.