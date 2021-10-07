И снова Анискин: в Удмуртии 10 офицеров полиции поборются за звание «Народный участковый»

Жители республики смогут проголосовать за наиболее достойного сотрудника службы участковых уполномоченных.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 10 сотрудников полиции претендуют на звание «Народный участковый». Самого авторитетного и профессионального сотрудника службы участковых уполномоченных жители республики смогут выбрать с помощью онлайн-голосования, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Республиканский этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021» стартовал 7 октября. Этот проект призван способствовать открытому диалогу граждан и полиции, а также дать общественную оценку деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Жители городов и районов Удмуртии уже проголосовали за наиболее достойных, на их взгляд, участковых уполномоченных. По итогам первого тура в региональном этапе конкурса участвуют:

Федор Акачев, Кизнер;

Евгений Андрианов, Можга;

Антон Васильев, Завьялово;

Владимир Волков, Малая Пурга.

Максим Ефимов, Глазов;

Николай Кожевников, Вавож;

Сергей Корепанов, Балезино;

Владимир Леванов, Ижевск;

Артем Миллер, Камбарка;

Дмитрий Чистяков, Воткинск.

МВД по Удмуртии опубликовало анкеты конкурсантов. Участники голосования смогут узнать о профессиональных достижениях полицейских, в том числе, сколько преступлений раскрыто при их участии и как выстроена работа с обращениями граждан на вверенных им территориях. Немаловажными критериями оценки работы участковых станут отзывы коллег и самих граждан.

Голосование будет проходить на официальном сайте МВД по Удмуртской Республике до 15 октября включительно.

Победитель представит республику во всероссийском финале конкурса. Он пройдет в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.