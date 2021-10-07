И снова Анискин: в Удмуртии 10 офицеров полиции поборются за звание «Народный участковый»

Жители республики смогут проголосовать за наиболее достойного сотрудника службы участковых уполномоченных.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 10 сотрудников полиции претендуют на звание «Народный участковый». Самого авторитетного и профессионального сотрудника службы участковых уполномоченных жители республики смогут выбрать с помощью онлайн-голосования, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Республиканский этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021» стартовал 7 октября. Этот проект призван способствовать открытому диалогу граждан и полиции, а также дать общественную оценку деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Жители городов и районов Удмуртии уже проголосовали за наиболее достойных, на их взгляд, участковых уполномоченных. По итогам первого тура в региональном этапе конкурса участвуют:
Федор Акачев, Кизнер;
Евгений Андрианов, Можга;
Антон Васильев, Завьялово;
Владимир Волков, Малая Пурга.
Максим Ефимов, Глазов;
Николай Кожевников, Вавож;
Сергей Корепанов, Балезино;
Владимир Леванов, Ижевск;
Артем Миллер, Камбарка;
Дмитрий Чистяков, Воткинск.
МВД по Удмуртии опубликовало анкеты конкурсантов. Участники голосования смогут узнать о профессиональных достижениях полицейских, в том числе, сколько преступлений раскрыто при их участии и как выстроена работа с обращениями граждан на вверенных им территориях. Немаловажными критериями оценки работы участковых станут отзывы коллег и самих граждан.
Голосование будет проходить на официальном сайте МВД по Удмуртской Республике до 15 октября включительно.
Победитель представит республику во всероссийском финале конкурса. Он пройдет в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.