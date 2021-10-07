В ижевском клубе «Патриот» открыли комнату-казарму

Пространство реализовали при поддержке молодёжного проекта «Атмосфера».

Ижевск. Удмуртия. В военно-патриотическом клубе «Патриот» в Ижевске открыли комнату-казарму, чтобы молодёжь допризывного возраста могла познакомиться с условиями быта и с армейской повседневной жизнью. Проект реализовали при поддержке молодёжного инициативного бюджетирования «Атмосфера».

«Мы приняли участие в конкурсе, выиграли грант на создание многофункционального пространства «Вновь прибывающее пополнение» для того, чтобы суметь показать ребятам армейский быт, чтобы они смогли представить себе помещение, где будут находиться в армии. Изучать воинский устав. Планируем взаимодействие с другими городскими клубами и патриотическими организациями, чтобы молодёжь не боялась идти в армию», — рассказала заместитель директора центра подростковых клубов «Пульс» Татьяна Савина.

Она подчеркнула, что в настоящее время молодые люди просто не представляют, что же их ждёт в армии. Именно на этом базируется работа в «Патриоте», подготовить подростков к будущей службе не только в спортивном и тренажёрном зале, но и психологически.

Отремонтированное помещение оборудовано элементами солдатского быта и специальной армейской подготовки. Здесь есть макеты оружия в виде автомата Калашникова, пистолета Макарова, метательных гранат, приборы и одежда для химзащиты.

«Патриотика армейская — это очень важная история. У нас таких центров немного. Много больших проектов, но мест, где ребят научат чётко понимать, с чем они столкнутся вскоре — важная адаптация. Чтоб потом при призыве стресса у ребят не было», — отметил замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков.

Он подчеркнул, что новая инициатива «Атмосферы» — классный проект. И у самой «Атмосферы» есть хорошее будущее.

«Никто уже не поспорит, что благодаря «Атмосфере» мы получили в городе много необычного и полезного — анти-кафе, скверы и прочее. И главное не в том, что мы получаем материальные блага. Ребята сами участвуют в жизни города. «Руками щупают» и понимают, как и что можно менять к лучшему», — резюмировал Дмитрий Чистяков.