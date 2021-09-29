До конца года в Удмуртии достроят ещё 25 многоквартирных домов

За 9 месяцев в республике введено 304 тыс. квадратных метров жилья.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2021 года сдано в эксплуатацию 35 многоквартирных домов различной этажности, что составляет более 304 тыс. квадратных метров жилой площади. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В этом плане индивидуальное строительство лидирует. С января по сентябрь введено 306 тыс. кв. м. жилья.

План по сдаче жилья в Удмуртии — 850 тыс. кв. м. До конца года строители закончат работу с ещё 25 домами. Итого в 2021 году в республике проявится 60 жилых зданий.

«Спрос есть. Уровень ипотечного кредитования по сравнению с прошлым годом в Удмуртии вырос на 49%», — отмечает АГИП.

На этапе строительства сегодня в Удмуртии находится 147 многоквартирных домов, чья общая площадь равняется 2,2 млн кв. м. Также Удмуртия отказалась использования долевого строительства. На смену ненадёжной системы пришло проектное финансирование банков.