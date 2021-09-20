В процессе подсчета голосов в Удмуртии лидируют представители партии «Единая Россия»

В обоих округах уже проверено почти 50 % бюллетеней.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по подсчетам почти 50 % бюллетеней в 33 и 34 округах лидируют представители партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте ЦИК России.

В Удмуртской одномандатном округе №33 на утро 20 сентября обработано 47,65 % бюллетеней. Из них 32 % голосов набрал депутат Госдумы Андрей Исаев, представляющий партию «Единая Россия», второе место с 26,92 % голосов занимает Александр Сыров из КПРФ, и закрывает тройку лидеров Павел Берлинский из партии «Новые люди» с 7,89 %.

В Ижевском одномандатном округе №34 обработано 49,68 % бюллетеней. Здесь также лидирует депутат от «Единой России», зампредседателя Гордумы Ижевска Олег Гарин с 29,50 % голосов, на втором месте с 23,67 % Владимир Бодров от КПРФ и на третьем — от партии «Справедливая Россия — За правду» с 11,45 % голосов выступает Аскольд Запашный.

Напомним, что на 20 сентября 2021 года явка на выборах в Госдуму в Удмуртии составляет 47 %.