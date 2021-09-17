Глава Удмуртии с супругой проголосовали на выборах в Госдуму

Жители республики могут прийти на свой участок в течение трёх дней.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу России. В пятницу, 17 сентября, он вместе с супругой пришёл на избирательный участок в «Доме дружбы народов» в Ижевске.

Здесь соблюдены все меры профилактики заболевания коронавирусом. Работают общественные наблюдатели, которые следят за ходом голосования на избирательных участках и в рамках видеонаблюдения. Александр Бречалов отметил, что выборы очень важны для республики.

«От того, кто будет представлять интересы жителей региона в Государственной Думе зависит и развитие региона, и реализация национальных проектов, которые инициировал президент Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул глава Удмуртии.

Напомним, что всего в республике работают порядка 1,2 тыс. избирательных участков и почти три тыс. наблюдателей на выборах. Видеонаблюдение будет вестись все три дня голосования на 485 избирательных участках и во всех 34 территориальных избирательных комиссиях, на остальных участках будет осуществляться видеофиксация.

Избирательные участки открыты 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени. Помимо выборов в Госдуму России, в 25 районах Удмуртии выберут депутатов советов депутатов муниципальных округов.