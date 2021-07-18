20 июля мусульмане Удмуртии отметят Курбан-байрам

Праздничные моления в мечетях начнутся в 7 утра.

Ижевск. Удмуртия. Праздник жертвоприношений отметят мусульмане Удмуртии. 20 июля исламский мир встретит Курбан-байрам.

Праздничные моления пройдут во всех мечетях Ижевска. Это центральная мечеть на улице Карла Маркса, соборная мечеть улице Азина и мечеть «Иман Нуры» улице Петрова. Начало богослужений в 07:00. Об этом сообщает духовное управление мусульман Удмуртии в социальной сети «ВКонтакте»

Курбан-байрам, как и Ураза-байрам, - один из двух главных для мусульман дней в году. Праздник жертвоприношений традиционно отмечается массовой молитвой в мечетях. Ежегодно верующие со всего мира собираются на Курбан-байрам в Мекке.

В этом году хадж не удастся совершить большинству последователей ислама. Из-за ситуации с коронавирусом Саудовская Аравия закрыла границы для иностранцев.