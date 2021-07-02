Спасение тонущего в Сарапуле и лишение екатеринбуржца роскошной квартиры: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новая подборка новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом, уже готова для вашего прочтения.

Спортивное событие

В Грахово начались Республиканские летние сельские спортивные игры. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

На соревнования приехали более 1 400 спортсменов со всей республики. В ходе игр разыграют 133 комплекта наград по 17 видам спорта.

Специально к соревнованиям в Грахово построили новые школьный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс. На стадионе сделали два футбольных поля, а также трибуны на 800 человек, беговые дорожки и площадки для игр в волейбол и баскетбол.

Спасение утопающих

30 июня в Сарапуле очевидец спас тонущего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Всё произошло в считанные минуты: 54-летний мужчина пошёл купаться в необорудованном месте, несмотря на установленные ограничения, и стал тонуть. Как рассказал очевидец Рустам Шаехов, спасший мужчину, с берега он заметил ушедшего под воду человека. Не думая, он бросился в воду спасать его. Пострадавший в это время уже был без сознания. Рустам обхватил его и доплыл до берега, где их уже ждала знакомая 54-летнего мужчины: она сделала искусственное дыхание, чтобы утопающий пришёл в себя. Затем его увезла скорая.

В МЧС добавили, что с начала года уже 23 человека утонули, из них трое — дети.

Кошкин дом

Новый дом ищет красивая кошечка с коротким от природы хвостом. На самом деле, это не домашний питомец, а мечта: ладит с людьми, детьми, другими котиками, любит играть. Ест сухой корм, а от паштета никогда не откажется. Все необходимые прививки сделаны.

Для тех, у кого уже есть животное — кошечка станет отличным дополнением, так как ранее она жила в большой компании хвостатых. К сородичам будет приветлива.

Остался без жилья

В России впервые отобрали жильё у должника, признанного банкротом. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Коммерсант».

История приключилась с жителем Екатеринбурга. С 2018 года он задолжал организации более 20 млн рублей. Мужчина через суд добился того, чтобы его не лишили двухуровневой квартиры площадью 147,3 кв. метров. Кредиторы настаивали, чтобы мужчина жил в жилье на 30 кв. метрах, ведь иждивенцев у него нет. В итоге суд обязал должника продать «слишком роскошную квартиру».

Мораторий

В США ввели временный запрет на исполнение смертной казни на федеральном уровне, пишет «Газета.ру».

Инициатором такой меры стал Минюст США. Мораторий вводится на время пересмотра внутренних правил ведомства. Поводом к этому стал сам препарат, который вводят «смертникам» — пентобарбитал.