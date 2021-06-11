Автогонщик Константин Антропов скончался в Удмуртии

Мастеру спорта международного класса было 70 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался автогонщик Константин Антропов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации автомобильного спорта Удмуртской Республики.

Константин Григорьевич родился в деревне Соколовка Сарапульского района. Работал слесарем, водителем-испытателем, директором Ижевского научно методического учебного центра высшего водительского мастерства, консультировал и обучал спортсменов. Он лично принимал участие в разработке опытных образцов спортивных автомобилей на автозаводе Ижевска. В числе его воспитанников мастера спорта международного класса Виктор Школьный, Владислав Штыков, Сергей Балдыков, КМС Максим Загуменнов, мастера спорта по кроссу и спидвею.

В 1976 году Антропов занял 1 место на Чемпионате РСФСР по ралли и до 1980 года выступал на международных соревнованиях в составе сборной СССР. В его копилке побед свыше 32 призов с международных, российских и региональных стартов. Он занимал призовые места на Чемпионатах РСФСР, СССР, ипподромных гонках. В 1989 году его приглашали в сборную для участия в «Париж-Дакар». Тренер команды СССР Анатолий Брум рекомендовал Антропова как прекрасного спортсмена. Однако принять участие он так и не смог, в 1981 году Константин Григорьевич получил травму на Чемпионате СССР.

Мастеру спорта международного класса было 70 лет.