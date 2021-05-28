Борьба со свалками в Завьяловском районе, футбол на фан-зоне в Ижевске и президентские выборы в Сирии: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новая подборка новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом, уже готова для вашего прочтения.

Их борьба

В Завьяловском районе продолжают бороться с несанкционированными свалками. На начало 2019 года их было 23, за два года удалось избавиться от 8, в текущем году уберут ещё 3. Об этом сообщает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также чиновник рассказал про борьбу с лесными пожарами. По его словам, во всём регионе создано 273 км противопожарных минерализованных полос. В основном они делаются вокруг населённых пунктов и являются преградой для пожара. Дальше неё он распространиться не сможет. Ранее обустроенные полосы приведены в порядок на протяжении 519 км.

Болеем за наших

С 11 июня по 11 июля пройдёт Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Удмуртия готова поддержать выступления наших футболистов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Специально для болельщиков в фан-зоне парка имени Кирова организуют просмотры футбольных матчей на большом экране. Кроме того, проведут телемосты между регионами, различные спортивные активности и развлекательная программа.

Истинная кошка

Новый дом себе ищет кошка Марьям. В свои полтора года она уже привита от разных напастей. К человеку и другим кошкам относится хорошо, всегда готова дружить и побегать.

Очередной разлив

На реке Лена в Иркутской области произошёл разлив нефти. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам источника агентства, разлив произошёл в четверг, 27 мая. Количество пролитой нефти, по его словам, незначительное. Тем не менее в МВД России проводят проверку. В ходе неё предстоит выяснить, что стало причиной нештатной ситуации и точный объём нефтепродуктов, попавших в водоём. По словам местных властей, угрозы для окружающей среды нет, ситуация под контролем.

Отметим, что в последний год в России участились случаи разлива нефти в реки. В начале недели подобный инцидент произошёл в Республике Коми.

Почти единогласно

Башар Асад вновь стал президентом Сирии, получив на выборах 95% голосов. «Интерфакс» отмечает, что это уже вторые выборы во время гражданской войны, которая идёт в стране с 2011 года. На предыдущих, в 2014 году, также победил Асад.

Впрочем, на Западе отказались признавать выборы свободными, а сирийская оппозиция и вовсе отказалась в них участвовать.