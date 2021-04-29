Утечка аммиака в Сарапуле, крутое пике в Калуге и пиццамат в Италии

Что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Сегодня четверг, а значит до праздничных выходных осталось два рабочих дня. Собираемся с силами, осталось немного.

Угрозы нет

В Сарапуле в одной из организаций на улице Декабристов появился запах аммиака. Как сообщает пресс-служба администрации города, инцидент произошел 28 апреля этого года около 16:00. Оказалось, что произошла небольшая утечка аммиака из холодильной установки из-за негерметичности запорной арматуры.

Утечку устранили, угрозы жизни и здоровью жителей нет.

В поисках надежного друга

«Пушистый фестиваль» в Ижевске прошел, но животные, которые хотят найти своего человека, не закончились. Полуторагодовалая собака Луна оказалась не нужна бывшим хозяева и очутилась на улице. Кураторы описывают ее как легкообучаемую, знающую некоторые команды, умную и послушную. Кроме того, собака хорошо относится к другим животным.

Стерилизована, привита. Отличная охранница.

Пролетая над машиной чиновника

В Калужской области еще в декабре 2020 года легкомоторный самолет несколько раз спикировал на кортеж высокопоставленного чиновника. Как пишет RT, этот инцидент, произошедший в районе аэродрома Кудиново, держался в тайне.

Небольшое белое воздушное судно неожиданно начало пикировать на машины. Авиахулиган трижды пролетел над кортежем на опасно низкой высоте. Несмотря на подключение к расследованию правоохранительных органов, личность пилота, а также воздушное судно, на котором был осуществлён полёт, установить не удалось.

Робот-повар

У итальянских пиццайло появился конкурент. Как пишет «Российская газета», в Риме установили робота по изготовлению пиццы. С виду он напоминает автомат по продаже напитков и чипсов, но внутри кроется целая лаборатория по созданию блюда. Процесс изготовления занимает около трех минут.