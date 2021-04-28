Работа школ и детских садов в Удмуртии, съемки фильма об Энвиле Касимове и предложение об объединении регионов

Что произошло в Удмуртии и России, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. На календаре середина рабочей недели, а у нас утренний обзор новостей Удмуртии и России.

И в школу не пойдем

В Удмуртии рассказали, как будут работать школы и детские сады 4-7 мая. Как сообщила на своей странице в «ВКонтакте» министр образования и науки республики Светлана Болотникова, ученики школ не учатся, но выполняют задания на дому, чтобы успеть пройти программу в срок. Для выпускников 9 и 11 классов в эти дни пройдут консультации по ЕГЭ и ОГЭ.

А вот детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Исключением станут дошкольные учреждения Сарапула и Воткинска, которые будут принимать ребят как обычно.

Студенты колледжей и техникумов не учатся, за исключением старших курсов - для них расписание занятий устанавливается руководством учреждения.

«Энвиль»

Продолжается работа над фильмом «Энвиль», посвященным художнику, политику, медиаменеджеру Энвилю Касимову. По данным авторов, сейчас съемки проходят в месте, где герой ленты жил и творил последние годы. «Артлес» - уникальное место, сосредоточение мифов и символов с любопытной коллекцией современного искусства.

Съемки прошли и в редакции «Удмуртской правды» и на Полиграфкомбинате, где печатают газеты.

На краудфандинговой площадке продолжается сбор средств на съемки фильма. Поддержать проект может каждый.

Улетевшая любовь

С арт-объекта «Я люблю Можгу» ветром сдуло сердце. Видео размещено в группе «Можга сегодня». Судя по записи, инцидент произошел 26 апреля около 16:00. Напомним, что всю неделю в Удмуртии хозяйничает ветер, порывы которого достигают 15-20 м/с.

Слишком много

Вице-премьер Марат Хуснуллин во время круглого стола «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» заявил, что 85 субъектов в России – это слишком много. Как пишет РБК, по словам чиновника, ряд регионов можно объединить с соседями. Хуснуллин подчеркнул, что это исключительно его мнение, а не официальная позиция правительства.

«У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы», — сказал вице-премьер.

В качестве примера необходимого объединения он привел Еврейскую автономную область.

Позже пресс-служба главы ЕАО Ростислава Гольдштейна опубликовала его комментарий. «Вопросы объединения или необъединения (ЕАО с Хабаровским краем – прим. ред.) могут поставить только наши жители, и решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина», - цитирует пресс-служба слова губернатора.