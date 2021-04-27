В канун Пасхи агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» пожертвовал храмам Удмуртии 154 000 яиц

Продукция птицефабрик будет распределена между нуждающимися прихожанами.

Ижевск. Удмуртия. Перед празднованием Светлой Пасхи агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» в Удмуртии проводит традиционную благотворительную акцию, в ходе которой нуждающиеся получат 154 тыс. яиц. В понедельник, 26 апреля, продукцию птицефабрики «Вараксино» передали Ижевской епархии.

«На протяжении почти десяти лет перед Пасхой мы получаем яйцо и раздаём его нашим прихожанам: малоимущим, многодетным, инвалидам и пожилым людям. Продукцию мы распределяем по всем храмам Ижевска, и каждый настоятель самостоятельно решает, как и в каком количестве раздать символ Пасхи», — рассказал руководитель отдела социального служения Ижевской епархии, священник Олег.

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» с 2012 года помогает нуждающимся наполнить праздничный пасхальный стол. Благотворительность оформилась в акцию в 2015 году. Количество безвозмездно переданных яиц в конечном итоге выросло в 2,5 раза и продолжает увеличиваться — с 63 тыс. штук в 2015 году, до 154 тыс. штук в 2021 году. Всего за семь лет нуждающиеся получили в канун светлого праздника более 800 тыс. яиц.

«Такая акция является большим подспорьем к пасхальному столу прихожан, ведь в период пандемии финансовое положение многих людей остаётся затруднительным. Яйца мы окропим святой водой, раздадим нуждающимся накануне, а также в сам праздник Пасхи, они смогут их освятить в своей церкви», — подчеркнул священник.