В Ижевске осудят сотрудников ГИБДД, пытавшихся «отмазать» коллегу от административного наказания

Дело рассмотрит Устиновский районный суд.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске трое сотрудников ГИБДД предстанут перед судом. Их обвиняют в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В ноябре 2019 года один из обвиняемых, используя свою руководящую должность, пытался освободить знакомого полицейского от ответственности за административное правонарушение. Он организовал через своего подчинённого составление и подписание подложных документов, в которые был внесён не реальный нарушитель, а другой человек.

Уголовное дело рассмотрит Устиновский суд Ижевска.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, данный факт был выявлен сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике. Сотрудников уволили из органов внутренних дел в ноябре 2020 года за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.