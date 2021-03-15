В Удмуртии стартовал второй этап программы «Деревня будущего»

Её цель — сделать жизнь в селе максимально комфортной, сохранить молодое поколение и привлечь новые кадры.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал второй этап акселерационной программы «Деревня будущего». Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза.

Программа проводится в рамках Года села. Её цель — сделать жизнь в селе максимально комфортной, сохранить молодое поколение и привлечь новые кадры.

Первый этап программы стартовал ещё в конце января 2021 года и включал в себя различные мастер-классы, на которых районные команды работали по направлениям спорта, экологии, общественных пространств и культуры, благоустройства, предпринимательства и другим. Жители сёл отрабатывали проблемные моменты своих поселений и составляли предложения по решению имеющихся проблем. Так, в одной из деревень Алнашского района несколько лет назад закрыли дом культуры, теперь селянам негде проводить досуг. Более серьёзная проблема — газификация Игринского района на текущий момент составляет 40%, также отмечается, что во многих населённых пунктах нет ни интернета, ни даже нормальных дорог.

С 9 марта начался второй этап акселерационной программы — в рамках него открыт приём заявок от сельских команд на бесплатное обучение. Участие в нём могут принять деревни, сёла и посёлки с численностью населения меньше 10 тыс. человек. Заявки принимают до 22 марта.