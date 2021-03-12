Соцконтракты в Удмуртии, снижение продолжительности жизни в России и суд по отмене масочного режима в Техасе: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Последний рабочий день недели «Сусанин» начинает с традиционного обзора новостей.

Соцконтракты

За неполные три месяца 2021 года в Удмуртии заключили 361 социальный контракт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В основном соцконтракты заключали с семьями для поиска работы или для помощи в преодолении трудной жизненной ситуации. Кроме того, теперь возможность заключить контракт есть и у тех, кто развивает личное подсобное хозяйство. Для этого получателям необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятых.

Общий объём средств, направленных на реализацию программы, составляет 247,8 млн рублей. Этого хватит, чтобы обеспечить соцконтрактами 2 300 малообеспеченных семей республики.

Почечная терапия

В Удмуртии 647 человек получают заместительную почечную терапию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Её необходимость обусловлена тем, что у больного человека в крови накапливаются токсины, излишняя жидкость и другие вещества. Почки здорового человека способны сами выводить ненужные вещества, а больному нужна очистка крови — заместительная почечная терапия.

Из 647 пациентов 518 получают лечение методом гемодиализа, методом перитониального диализа – 55 человек. Кроме того, 74 человека получают терапию после трансплантации почки. Около 300 пациентов с болезнями почек находятся на наблюдении у врачей.

Стали меньше жить

На фоне пандемии коронавируса в России сократилась ожидаемая продолжительность жизни. По итогам 2020 года она составила 71,1 года против 73,3 года в 2019 году. Об этом пишет «РБК».

Отмечается, что это первое падение данного показателя с 2003 года. Вернуться к уровню 2019 года наша страна сможет только в 2024 году. Ожидается, что в этом году показатель средней продолжительности жизни составит 71,1 года, в 2022 году — 72,3, в 2023 — 72,9, в 2024 — 73,6 года. Как утверждает РБК, российские власти планировали к 2024 году довести этот показатель до 75,2 лет.

Маски долой

В американском штате Техас разгорается спор между прокурором и мэром города из-за отказа последнего отменить масочный режим, несмотря на указ губернатора. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на CNN.

Прокурор Техаса подал в суд на мэра Остина, столицы штата, а также на главу городского департамента здравоохранения и судью. Служитель закона хочет через суд добиться отмены обязательного масочного режима. Основание — указ, которым в начале марта губернатор штата разрешил снять защитные средства.

Прокурор отмечает, что ранее просил власти отменить ограничения, но получил отказ.