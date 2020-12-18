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562 водителей в Ижевске наказали за отсутствие детских кресел

16:30, 18 декабря, 2020
Ксения Чернова
562 водителей в Ижевске наказали за отсутствие детских кресел
16:30, 18 декабря, 2020
Ксения Чернова
570
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#дети\n#безопасность\n#ГИБДД
Фото: twenty20.com
570
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За 11 месяцев в городе произошло 45 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев 2020 года в Ижевске наказали 562 водителей за отсутствие детских кресел. Как сообщает пресс-служба УМВД России по столице Удмуртской Республики.
Стоит отметить, что за тот же период в городе произошло 45 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, 53 юных участника дорожного движения получили травмы.
В Госавтоинспекции напомнили, что при перевозке детей необходимо использовать удерживающие устройства, сконструированные с учётом всех особенностей детского организма, индивидуально подобранные к весу и росту ребёнка и установленные правильно.
16:30, 18 декабря, 2020
Ксения Чернова
570
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#дети\n#безопасность\n#ГИБДД