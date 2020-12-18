562 водителей в Ижевске наказали за отсутствие детских кресел

За 11 месяцев в городе произошло 45 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев 2020 года в Ижевске наказали 562 водителей за отсутствие детских кресел. Как сообщает пресс-служба УМВД России по столице Удмуртской Республики.

Стоит отметить, что за тот же период в городе произошло 45 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, 53 юных участника дорожного движения получили травмы.

В Госавтоинспекции напомнили, что при перевозке детей необходимо использовать удерживающие устройства, сконструированные с учётом всех особенностей детского организма, индивидуально подобранные к весу и росту ребёнка и установленные правильно.