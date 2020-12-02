В Удмуртии могут расширить список социальных услуг населению

В регионе появится система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

Ижевск. Удмуртия. Министерство социальной политики и труда Удмуртии предложило расширить перечень социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Изменения касаются статьи 12 регионального закона «Об адресной социальной защите населения». В Удмуртии предусматривается внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, которая включает сбалансированное соцобслуживание, медпомощь на дому и в полустационарной форме.

«Главное - обеспечить людям, нуждающимся в уходе, достойный уровень жизни, максимальную реабилитацию и, что очень важно – обеспечить поддержку их семьям. Это и есть задачи системы долговременного ухода», — пояснила министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Татьяна Чуракова.

Перечень социальных услуг может увеличиться с 25 до 68.

Предлагается вернуть сопровождение подопечного, в том числе на прогулку, посещение пожилых и инвалидов в стационаре, оказание помощи родителям ребёнка-инвалида, воспитываемого на дому, в его обучении навыкам самообслуживания, общения и контроля. В случае принятия поправок, вернётся обеспечение кратковременного присмотра за детьми-инвалидами и другие услуги.

Организацию работы предлагается возложить на комплексные центры социального обслуживания населения.

Законопроект представят депутатам Госсовета Удмуртии на декабрьской сессии.