Государственный сервис поддержки будет работать на бесплатной основе.

Ижевск. Удмуртия. Республиканский клуб молодых семей откроют в Удмуртии. Как сообщается в группе «Молодежного центра Удмуртской Республики» в соцсети «Вконтакте», это бесплатный государственный сервис поддержки молодых семей.

В клуб смогут вступить жители Удмуртии, состоящие в зарегистрированном браке, а также неполные семьи с детьми. Супруги должны быть не старше 36 лет.



Организация будет проводить мастер-классы для мужчин и женщин, конкурсы для всей семьи, квартирники (вечера гитарной песни, настольных игр, киноклуб), интеллектуальные игры и туристические выезды. Семьи смогут получить психологическую поддержку. Это индивидуальные консультации психолога, лекции, семинары, тренинги, психологическая мастерская для женщин.

В рамках направления «Школа молодых родителей» будут проходить встречи со специалистами по подготовке к родам, грудному вскармливанию, слингоношению. Также семьи смогут обмениваться опытом и психологически подготовиться к родительству.



Встречи будут проходить по адресу Восточная, 42а на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества, а также по адресу: улица Ухтомского, 24 (3 подъезд, офис 512).

Подробности можно узнать по телефону: 314413 (доб. 603). На звонок ответит специалист Молодежного центра Удмуртской Республики. Также задать вопросы можно в группе «Вконтакте» «Молодые семьи Удмуртии».