«Диктант Победы» написали жители Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска написали «Диктант Победы». В четверг, 3 сентября, они ответили на 25 вопросов, пять из которых связаны с Приволжским федеральным округом.

Одна из 16 ижевских площадок расположилась во внутреннем дворе Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда. Его учёный секретарь Юрий Перевозчиков рассказал «Сусанину», что вполне логично, что диктант, посвящённый событиям Великой Отечественной войны, не заставил себя ждать. Ведь в последние годы проводится ряд диктантов на проверку общих знаний россиян в разных областях знания.

«По большому счёту, акция носит просветительский, популяризаторский характер. У нас люди неравнодушно относятся к событиям тех лет и для многих важно понимать, насколько они точно, правдиво знают о событиях этой войны», — сказал Юрий Перевозчиков.

