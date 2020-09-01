«Аллея Надежды» в Ижевске, рост уровня бедности в России после пандемии и пример в борьбе с коронавирусом по мнению ВОЗ: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Солнечный и теплый День знаний, 1 сентября, начинаем с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
«Аллея Надежды»:
В Ижевске пройдет акция «Аллея Надежды». Как сообщают организаторы, 4 сентября в 11:00 у спорткомплекса «Планета спорта» высадят 19 сосен в память о подвиге 19-летней стюардессы Надежды Курченко.
50 лет назад, 15 октября 1970 года, 19-летняя бортпроводница, бывшая пионервожатая в школе села Понино Глазовского района попыталась предотвратить теракт на борту самолета Батуми – Сухум – Краснодар. Подвиг стоил ей жизни. Это был первый захват воздушного судна в истории СССР.
Новые «зебры»:
Новые нерегулируемые пешеходные переходы появятся на перекрестке улиц Баранова и Селтинской в Ижевске. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.
На указанном участке нанесут соответствующую разметку и установят дорожные знаки.
Уровень бедности:
Эксперты оценили возможный рост уровня бедности в России после пандемии. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году увеличится до 13,3%, пишет «Лента» со ссылкой на «РБК».
Однако в дальнейшем правительство прогнозирует снижение этого показателя.
Кроме того, общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек – это максимум за 14 лет. Российское правительство оценило, что выход на положительные темпы общего прироста населения после пандемии коронавируса возможен лишь с 2022 года.
Берите пример:
Швеция оказалась примером в борьбе с коронавирусом по мнению ВОЗ. Как сообщает «Газета», об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро.
Антикоронавирусная стратегия этой страны предполагает мягкие ограничения. В результате бизнесу страны удалось избежать массовых банкротств.
«В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», – сказал Набарро.