Рабочими подготовлен запас автомобилей.
Ижевск. Удмуртия. Автозавод Ижевска уйдет в корпоративный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба «LADA».
Предприятие не будет работать с 27 июля по 16 августа. Также на временный отдых уйдут рабочие производственных площадок «LADA Запад Тольятти».
Во время отпуска на предприятиях «АвтоВАЗа» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены ремонтные работы.
В настоящее время подготовлен запас автомобилей, он позволит обеспечить наличие всех моделей в сети «Лада».