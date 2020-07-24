Рабочими подготовлен запас автомобилей.

Ижевск. Удмуртия. Автозавод Ижевска уйдет в корпоративный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба «LADA».

Предприятие не будет работать с 27 июля по 16 августа. Также на временный отдых уйдут рабочие производственных площадок «LADA Запад Тольятти».

Во время отпуска на предприятиях «АвтоВАЗа» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены ремонтные работы.

В настоящее время подготовлен запас автомобилей, он позволит обеспечить наличие всех моделей в сети «Лада».