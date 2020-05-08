  • $ 74.12 ↑
  • € 80.06 ↑

Ремонт водопровода на Ленина в Ижевске, салюты Победы в России и коронавирус у личного помощника Трампа: что произошло минувшей ночью

08:00, 08 мая, 2020
Анастасия Шевченко
Ремонт водопровода на Ленина в Ижевске, салюты Победы в России и коронавирус у личного помощника Трампа: что произошло минувшей ночью
08:00, 08 мая, 2020
Анастасия Шевченко
69
0
#Ижевск\n#США\n#День Победы\n#Россия\n#Удмуртия\n#водопровод\n#салют\n#ремонт\n#Дональд Трамп\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
69
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро пятницы, 8 мая, встречаем традиционным обзором самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ремонт водопровода:

В Ижевске на улице Ленина начался ремонт водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по участку трубопровода холодного водоснабжения проходят в районе домов 75 и 91. Там меняют отключающие задвижки диаметром 200, 400 и 500 мм.

Близлежащие дома временно отключили от централизованного холодного водоснабжения, для жителей емкости с питьевой водой установили во дворах по улице Ленина, 94-96 и Советской, 66.

В 2020 году Ижводоканал планирует капитальный ремонт 2,4 км водопроводных сетей, 1,9 км канализации, 108 колодцев.

Также предусматривается проектирование инженерных объектов. Это строительство сооружения повторного использования промывных вод на станции подготовки воды «Кама-Ижевск» и строительство цеха по производству, хранению и дозированию низкоконцентрированного гипохлорита натрия на станции подготовки воды «Пруд-Ижевск».

Салюты Победы:

В городах России пройдут салюты в День Победы. Соответствующий приказ отдал министр обороны страны Сергей Шойгу.

«В ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов приказываю 9 мая 2020 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты <…> тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — говорится в документе.

Праздничные салюты запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Отметим, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить на улицы во время салюта 9 мая, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Коронавирус у личного помощника Трампа:

Личный помощник президента США Дональда Трампа заразился коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на NBC News.

Сотрудник, у которого зарегистрировали Covid-19, заботится о повседневных нуждах президента: сервирует ему еду, приносит напитки, приводит в надлежащий вид его одежду и обувь, а также выполняет и другие поручения в западном крыле Белого дома.

После выявления у камердинера коронавируса, анализ на инфекцию сдали Трамп и вице-президент Майк Пенс. Результат был отрицательный.

Сам Трамп рассказал журналистам, что не имел тесных контактов со своим помощником. После случившегося президент США заявил, что будет тестироваться на коронавирус ежедневно, а не раз в неделю.

08:00, 08 мая, 2020
Анастасия Шевченко
69
0
#Ижевск\n#США\n#День Победы\n#Россия\n#Удмуртия\n#водопровод\n#салют\n#ремонт\n#Дональд Трамп\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

19:39, 04 мая, 2020
5433

Похолодание начнется в Удмуртии на следующей неделе

5100
16:40, 06 мая, 2020

Еще одна женщина, зараженная коронавирусом, скончалась в Удмуртии

4964
09:15, 01 мая, 2020

Еще 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

4427
10:17, 02 мая, 2020

Более 1000 человек потеряла Удмуртия за первый квартал 2020 года за счет естественной убыли

4168
12:46, 02 мая, 2020

В Минздраве России назвали число умерших детей, зараженных коронавирусом

18:15, 01 мая, 2020
2366

Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом

2100
10:54, 02 мая, 2020

В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев коронавируса

1820
14:46, 03 мая, 2020

В Бурятии очагом коронавируса стала детская больница

1787
11:53, 03 мая, 2020

В Роспотребнадзоре не исключили продления противовирусных мер до июня

1708
18:26, 03 мая, 2020

Палеонтологи обнаружили способность крупнейшего хищного динозавра плавать

14:00, 01 мая, 2020
1746

Во Франции расшифровали 230-летнюю надпись на прибрежном камне

1670
16:00, 01 мая, 2020

Сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти вступила в силу

1436
10:00, 01 мая, 2020

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после 20-дневного «исчезновения»

1346
10:58, 02 мая, 2020

На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба

1331
10:43, 03 мая, 2020

Лонгриды

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020