Ремонт водопровода на Ленина в Ижевске, салюты Победы в России и коронавирус у личного помощника Трампа: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро пятницы, 8 мая, встречаем традиционным обзором самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.



Ремонт водопровода:



В Ижевске на улице Ленина начался ремонт водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Работы по участку трубопровода холодного водоснабжения проходят в районе домов 75 и 91. Там меняют отключающие задвижки диаметром 200, 400 и 500 мм.



Близлежащие дома временно отключили от централизованного холодного водоснабжения, для жителей емкости с питьевой водой установили во дворах по улице Ленина, 94-96 и Советской, 66.



В 2020 году Ижводоканал планирует капитальный ремонт 2,4 км водопроводных сетей, 1,9 км канализации, 108 колодцев.



Также предусматривается проектирование инженерных объектов. Это строительство сооружения повторного использования промывных вод на станции подготовки воды «Кама-Ижевск» и строительство цеха по производству, хранению и дозированию низкоконцентрированного гипохлорита натрия на станции подготовки воды «Пруд-Ижевск».



Салюты Победы:



В городах России пройдут салюты в День Победы. Соответствующий приказ отдал министр обороны страны Сергей Шойгу.



«В ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов приказываю 9 мая 2020 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты <…> тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — говорится в документе.



Праздничные салюты запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Отметим, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить на улицы во время салюта 9 мая, чтобы не допустить распространения коронавируса.



Коронавирус у личного помощника Трампа:



Личный помощник президента США Дональда Трампа заразился коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на NBC News.



Сотрудник, у которого зарегистрировали Covid-19, заботится о повседневных нуждах президента: сервирует ему еду, приносит напитки, приводит в надлежащий вид его одежду и обувь, а также выполняет и другие поручения в западном крыле Белого дома.



После выявления у камердинера коронавируса, анализ на инфекцию сдали Трамп и вице-президент Майк Пенс. Результат был отрицательный.



Сам Трамп рассказал журналистам, что не имел тесных контактов со своим помощником. После случившегося президент США заявил, что будет тестироваться на коронавирус ежедневно, а не раз в неделю.