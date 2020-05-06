В Удмуртии открыли доступ к уникальному архиву фронтовиков

Обнародовано более 600 документов.

Ижевск. Удмуртия. Комитет по делам архивов республики запустил интернет-проект «Фронтовики Удмуртии», в котором собраны документы участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов на своей странице «Вконтакте».

Основой проекта стали личные документы ветеранов, их наградные листы, боевые характеристики, фотографии, фронтовые письма, дневники и видеовоспоминания. Всего более 600 различных документов о 103 бойцах Красной армии.

«Раньше мультимедийные издания изготавливались на дисках или на флешках и общего доступа к ним не было. Сайт же сможет посмотреть любой желающий, как с планшетов, так и с компьютеров», — рассказал в сюжете телеканала «Моя Удмуртия» начальник отдела информационно-поисковых систем центра документации новейшей истории республики Сергей Быков.

Данные собраны из личных фондов, хранящихся в 24 архивах Удмуртии. Сайт проекта будет обновляться перед каждым Днём Победы за счёт поступления новых личных фондов.

Ознакомиться с уникальными документами можно по ссылке.