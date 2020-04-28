Более 30 студенческих семей Удмуртии в 2020 году получили материальную помощь в размере 100 тыс рублей

Всего на эти цели в республике выделено на год 7 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году на единовременную материальную помощь студенческим семьям при рождении ребёнка предусмотрено 7 млн рублей. Каждой семье с 1 января 2019 года выплачивается по 100 тыс. рублей в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как отметили в Минсоцполитики Удмуртии, материальную помощь оказывают студенческим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с рождением в 2019-2020 годах ребёнка. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже двухкратной величины прожиточного минимума в республике, то есть не более 18 910 рублей на человека. Матпомощь оказывается при условии, что обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша. Семьи с детьми 2019 года рождения имеют право на получение матпомощи, если не получили её в 2019 году.

В период пандемии коронавируса районные отделы соцзащиты закрыты для приёма граждан. Сотрудники министерства работают только по предварительной записи, молодым родителям рекомендуют отложить визит на конец мая.

«Право у них сохраняется, поэтому, конечно, лучше обратиться попозже, и выплата обязательно будет осуществлена. По предварительной записи мы работаем для того, чтобы ограничить контакт людей», — отметила начальник управления мер социальной поддержки Минсоцполитики Удмуртии Оксана Иутина.

Отметим, что для получения выплаты необходимо подтвердить, что родители или одинокий родитель обучаются по очной форме в образовательных организациях среднего профессионального образования или высшего образования, расположенных на территории Удмуртской Республики, предоставить справку о доходах и свидетельство о рождении ребёнка. По данным Минсоцполитики Удмуртии на 22 апреля 2020 года материальную помощь получили уже 32 студенческие семьи.