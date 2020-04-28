Систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами внедрят в Удмуртии

Старт реализации проекта запланирован в республике на 2021 год.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработают «дорожную карту» по внедрению системы долговременного ухода (СДУ) за пожилыми людьми и инвалидами. Как сообщила пресс-служба Минсоцполитики республики старт реализации программы запланирован на 2021 год в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что в Удмуртии наблюдается устойчивая тенденция к увеличению численности граждан старшего поколения. Так, на 1 января 2020 года в республике проживало 459,6 тыс. пенсионеров. Пилотный проект по созданию СДУ стартовал в России в 2017 году, а 9 апреля 2020 года в правительстве Удмуртии подписали соглашение о взаимодействии между кабмином республики и благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

«Мы благодарны, что фонд «Старость в радость» помогает регионам России в реализации направления СДУ. Они являются методистами, и здорово, что они готовы были выехать и в наш регион. Но пока с ограничительными мероприятиями по коронавирусу это невозможно», — рассказала начальник управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания Минсоцполитики Удмуртии Гульсина Рудина.

Она сообщила, что сотрудники министерства начнут обучение у специалистов фонда в онлайн-режиме в мае-июне 2020 года. Позднее представителей фонда ждут в Удмуртии, чтобы ознакомить с возможностями республики, и для того чтобы в регионе смогли определить направления совместных действий.

СДУ включает в себя сбалансированное соцобслуживание и медпомощь на дому в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода в Удмуртии. Включение республики в пилотный проект в 2021 году позволит создать необходимые условия для более высокого качества жизни пожилых людей и инвалидов в соответствии с их предпочтениями, с сохранением степени их самостоятельности, независимости, возможности вести полноценную жизнь, участвовать в жизни общества. Программа ставит перед собой цель — к 2024 году повысить ожидаемую продолжительность жизни в республике до 78 лет.