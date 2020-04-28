  • $ 74.5 ↓
  • € 80.76 ↑

Систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами внедрят в Удмуртии

10:10, 28 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
Систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами внедрят в Удмуртии
10:10, 28 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
155
0
#демография\n#Ижевск\n#инвалиды\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#благотворительность\n#нацпроект
Фото: ИА "Сусанин"
155
0

Старт реализации проекта запланирован в республике на 2021 год.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработают «дорожную карту» по внедрению системы долговременного ухода (СДУ) за пожилыми людьми и инвалидами. Как сообщила пресс-служба Минсоцполитики республики старт реализации программы запланирован на 2021 год в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что в Удмуртии наблюдается устойчивая тенденция к увеличению численности граждан старшего поколения. Так, на 1 января 2020 года в республике проживало 459,6 тыс. пенсионеров. Пилотный проект по созданию СДУ стартовал в России в 2017 году, а 9 апреля 2020 года в правительстве Удмуртии подписали соглашение о взаимодействии между кабмином республики и благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

«Мы благодарны, что фонд «Старость в радость» помогает регионам России в реализации направления СДУ. Они являются методистами, и здорово, что они готовы были выехать и в наш регион. Но пока с ограничительными мероприятиями по коронавирусу это невозможно», — рассказала начальник управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания Минсоцполитики Удмуртии Гульсина Рудина.

Она сообщила, что сотрудники министерства начнут обучение у специалистов фонда в онлайн-режиме в мае-июне 2020 года. Позднее представителей фонда ждут в Удмуртии, чтобы ознакомить с возможностями республики, и для того чтобы в регионе смогли определить направления совместных действий.

СДУ включает в себя сбалансированное соцобслуживание и медпомощь на дому в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода в Удмуртии. Включение республики в пилотный проект в 2021 году позволит создать необходимые условия для более высокого качества жизни пожилых людей и инвалидов в соответствии с их предпочтениями, с сохранением степени их самостоятельности, независимости, возможности вести полноценную жизнь, участвовать в жизни общества. Программа ставит перед собой цель — к 2024 году повысить ожидаемую продолжительность жизни в республике до 78 лет.

10:10, 28 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
155
0
#демография\n#Ижевск\n#инвалиды\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#благотворительность\n#нацпроект

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Еще 16 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

15:08, 21 апреля, 2020
7064

Итоги дня: заболевшие сотрудники «Ижевского механического завода», слежка за приезжающими и погода на выходные

7060
18:00, 24 апреля, 2020

Глава Удмуртии анонсировал расширение списка возобновляющих работу отраслей

6833
16:58, 21 апреля, 2020

За сутки в Удмуртии подтвердилось еще 10 случаев коронавируса

5468
19:01, 23 апреля, 2020

С 25 апреля в Удмуртии на карантин будут отправлять всех въезжающих в регион

5460
19:14, 23 апреля, 2020

Путин поручил компенсировать стоимость автомобилей для населения на 7 млрд рублей

17:55, 24 апреля, 2020
6545

Очагом распространения коронавируса в Набережных Челнах оказалась кондитерская фабрика

3010
16:53, 21 апреля, 2020

Дети разносят коронавирус дольше взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре

2586
18:24, 22 апреля, 2020

Владимир Путин готовит новое обращение в связи с коронавирусом

2365
15:49, 26 апреля, 2020

«Яндекс» предложил россиянам бесплатно провериться на коронавирус

2322
11:34, 22 апреля, 2020

Глава ВОЗ предупредил, что основная битва с COVID-19 еще впереди

12:21, 21 апреля, 2020
2518

Туризм после коронавируса: в Турции задумались о судьбе системы «все включено» и шведского стола

1924
14:05, 21 апреля, 2020

Божья кара и новая конституция: президент Белоруссии сделал ряд заявлений после субботника

1659
18:12, 25 апреля, 2020

Троих российских моряков захватили пираты у берегов Бенина

1633
16:10, 21 апреля, 2020

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

1592
13:05, 26 апреля, 2020

Лонгриды

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020

Создавая уровень жизни. На что ориентироваться при покупке квартиры

15:57, 13 февраля, 2020