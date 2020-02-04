Летом в Удмуртии начнутся работы по углублению реки Чепца

В случае засушливого лета население не останется без воды.

Балезино. Удмуртия. Летом в Балезино начнутся работы по углублению реки Чепца. Об этом пишет газета «Вперёд».

Это повлияет на проходимость воды и в случае засушливого лета поселок не останется без воды, как это произошло в 2016 году.

Проект разработан на углубление русла реки длиной 1,8 м и площадью 17,4 га. Выемка грунта составит более 300 тыс. куб.м. – свыше 5 тыс. вагонов.

Первоначально грунт будут складировать на площадках-отстойниках, чтобы стекла вода, после его отправят на спецплощадку. Песчано-гравийная смесь, которая окажется под водой, возможно, пойдет на дороги. Реализация проекта займет два года.

Отметим, район вошёл в федеральную программу «Чистая вода», деньги выделены на проектирование реконструкции системы водоснабжения Балезино. Поскольку вода поверхностная, требуются затраты на приведение её к норме по мутности. Чтобы от этого избавиться, будет выполнен резервуар для смешивания воды – подземной и поверхностной. Деньги на проектную работу выделены.