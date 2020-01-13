Общественники призвали ликвидировать руины здания в одном из сел Удмуртии

Остатки стен в центре поселения угрожают жизни жителей.

Малая Пурга. Удмуртия. Общественники призвали администрацию Малопургинского района Удмуртии ликвидировать разрушенное здание бывшего дома культуры в селе Уром. Об этом сообщили в региональном исполкоме ОНФ Удмуртии.

На угрожающие жизни развалины в центре Урома общественники обратили внимание в начале декабря 2019 года. Как оказалось, демонтаж строения начался еще летом 2018 года. Местные власти рассказали, что для ликвидации сооружения был выбран подрядчик, который выполнил работы лишь частично. В январе общественники вновь посетили объект.

«Сейчас здание ограждено лишь сигнальной лентой. Большую опасность представляют две торцевые стены. Невооруженным глазом видно, что в любой момент они могут завалиться», — говорится в сообщении общественников.

Они также обратились в прокуратуру Удмуртии с просьбой провести проверку по опасному объекту, чтобы обязать ответственных лиц устранить нарушения для предотвращения несчастных случаев.

Отметим, что останки здания находятся в оживлённом месте — у дороги, вблизи школы и почти напротив здания администрации поселения.