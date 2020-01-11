С 10 января их продажа запрещена несовершеннолетним.
Ижевск. Удмуртия. Роспотребнадзор открыл в Удмуртии «горячую линию» по фактам продажи никотиновых пэков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Открыта горячая телефонная линия о фактах реализации некурительной никотинсодержащей продукции», — говорится в сообщении.
Напомним, с 10 января 2020 года в Удмуртии запретили продавать никотиновые пэки несовершеннолетним. Сотрудники Роспотребнадзора Удмуртии уже изъяли из оборота 635 единиц этой продукции.
О фактах реализации некурительной никотинсодержащей продукции жителей просят незамедлительно сообщать по телефонам управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в рабочие дни с 10:00 до 16:00.
Телефоны горячей линии в территориальных отделах:
- в Ижевске — 22-23-02-313, 22-23-02-315
- в Воткинске — 8 (341 45) 5-18-34;
- в Глазове — 8 (341 41) 2-79-62;
- в Можге — 8 (341 39) 3-25-75;
- в Сарапуле — 8 (341 47) 4-03-96;
- в Игре — 8 (341 34) 4-17-75;
- в Уве — 8 (341 30) 5-12-96.